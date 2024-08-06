"تعليم الشرقية" عن حصول 600 طالب من مدرسة واحدة على مجموع 92%: ليس لدينا إخطار

الشرقية - إيمان مهنى

أفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بأنه ليس لديهم أى إخطار أو معلومة عن واقعة الكشوف المتداولة والتي تخص نتائج طلاب بالثانوية العامة، والذين حصلوا جميعهم علي مجاميع تتجاوز 92%، مرجحا أن تكون هذه الكشوف غير صحيحة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شهادة الثانوية العامة، هي أمر يخص الوزارة من الناحية الإشراف وتنظيم عملية الامتحانات والتصحيح وإعلان النتائج والتظلمات، وأن المديرية ليس لها دخل أو سلطة بالأمر.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، كشوف نتائج تخص طلاب بالثانوية العامة، حصلوا جميعهم علي مجاميع تتجاوز 92%.

ونسبت المنشورات المتداولة الكشوف لطلاب مدرسة الصالحية بمحافظة الشرقية، التي وصفوها بالكارثة التعليمية لحصول الطلاب جميعهم من مدرسة واحدة وعددهم حوالي 600 طالب علي مجاميع تتجاوز 385 درجة وأقل درجة جاءت 365 تخص عدد لا يتعدي الأصابع بحسب الكشوف المتداولة.



النتيجة المتداولة (1)



النتيجة المتداولة (2)