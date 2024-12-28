تحرير 548 محضراً خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات فى قوص بقنا

قنا - صابر سعيد

قاد حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، رافقه رئيس شرطة المرافق، وفراج الوحش، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومحمد سيد، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة وجمال عيد رئيس مرفق النظافة بالمدينة.

وقال الزمقان، إن الحملة رفعت الإشغالات والتعديات بمحيط منطقة المزلقان وميدان البنوك مرورا بميداني أبو العباس والعمري، وصولا الي منطقة السنترال، و أسفرت أعمالها عن تحرير 548 محضرًا.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق للمرور على كافة الشوراع والطرق العامة والميادين لفرض سيادة القانون، والتأكد من خلوها من أي مظاهر توثر علي بالسلب علي الصورة العامة للمدينة.

وأكد الزمقان، أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشآت التجارية، وإزالة كل أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان بما يضمن للمواطنين المرور الآمن بالشوارع فضلا عن المحافظة على المظهر العام.