بنجر السكر.. زراعة 86 ألف فدان بغيطان الشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - فتحية الديب

محصول بنجر السكر أصبح فى السنوات الماضية من المحاصيل الأساسية التى يتم زراعتها فى العديد من مراكز محافظة الشرقية لكونه محصول مربح.

ويقول المهندس "أشرف الدمرداش"، مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم زراعة 86 ألف فدان منذ بداية،موسم الزراعة وذلك من إجمالى المساحة المستهدفة بالمحافظة هذا العام 89500 فدان، مشيرًا إلى أن زراعة بنجر السكر بدأت بمحافظة الشرقية وتحديدا فى قطاع الشمال عام 1994 بزراعة 40 فدانا ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عام، منوها أن مراكز شمال يجود فيه زراعة بنجر السكر بمراكز صان الحجر ومنشأة أبوعمر والحسينية أولاد صقر وكفر صقر بصفة خاصة عن جميع المراكز بصفة عامة، وذلك راجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة بتلك المراكز.

وتابع: أن البنجر من المحاصيل المربحة والمجزية للفلاح كونه محصول تعاقدى أن البنجر تتم زراعة على 3 عروات الأولى مبكرة بدءا من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى آخر نوفمبر، وتم تدريب عدد من الأخصائيين على طرق زراعة البنجر زراعات البنجر منذ بذور التقاوي وحتى حصاده كما يتم عقد ندوات إرشادية ومدارس حقلية لمزارعي بنجر السكر وتبصيرهم بالطرق المثلى للزراعة وكيفية تحقيق الكثافة النباتية وأساليب الفحص لاكتشاف الامراض التى تصيب أوراق البنجر مثل التبقع وكيفية علاجه وأشار إلى أنه يتم صرف حصة الأسمدة للمزارعين البنجر من الجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 3 شكاير يوريا أو 5 لترات.

وأكد أنه تم توزيع التقاوى المنتقاة من صنفي وحيد وعدد الأجنة المستوردة التى تحقق إنتاجية مرتفعة تصل إلى 40 طنا فى الفدان وكذلك تسوية الارض بالليزر وحرثها تحت التربة ومنح المزارعين رشة مجانية لمكافحة الأفات ورشة مخصبات علاوة على الدعم الفنى من خلال مراكز البحوث المتخصصة بالسكر وسهولة تسويقه بعد إنشاء مصنع سكر البنجر على مساحة 420 فدانا بمنطقة الصالحية الجديدة حيث قام مسئولى المصنع بإبرام عقود مع المزارعين لامداده بما يحتاج من محصول، حيث تم التعاقد مع المزارعين من قبل عدد من الشركات منها الشرقية والدقهلية النيل والدلتا والقناة والنوبارية" وقامت بعض تلك الشركات بتوفير التقاوي مجانى لعدد من المزارعين فى زراعة العروة الأولى علاوة على صرف بونت السكر وعلاوة التوريد، منوها أن سعر الطن يقارب من 2400 جنيه.