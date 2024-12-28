بلينكن يبحث مع رئيس الكونغو الأزمة في شرق البلاد ويدعو حركة 23 مارس لوقف العنف

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أجرى وزيرالخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مباحثات عبر الهاتف مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، تناول خلالها الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ، على موقف بلاده الداعي إلى وقف حركة 23 مارس القوات الرواندية الأعمال العدائية والانسحاب من المواقع التي احتلتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأثنى الوزير بلينكن ، على إلتزام الرئيس تشيسكيدي بعملية "لواندا"، التي يقودها الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، وعلى مشاركته في محادثات 15 ديسمبر في أنجولا.

وحث وزير الخارجية الأمريكي ، الرئيس الكونغولي على المضي قدما في خطط تحييد حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، مرحبا في الوقت نفسه بتعاون الرئيس تشيسكيدي مع الرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا، الذي عرض التوسط مع حركة 23 مارس.

وفي سياق ذي صلة، قال اللفتنانت كولونيل، ماك هازوكاي، المتحدث باسم عمليات "سوكولا 1" المشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي، في بيان اليوم، إن القوة المشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي أسرت، يوم السبت الماضي، جنديا يزعم انتمائه للجيش الرواندي ويعمل إلى جانب متمردي حركة 23 مارس خلال الاشتباكات بين الجيش وحركة 23 مارس في قريتي مامباسا وندولوما في جنوب إقليم "لوبيرو" بمقاطعة كيفو الشمالية بشرق البلاد.

وأشار هازوكاي أن هذا الجندي هو الناجي الوحيد من وحدته التي كانت منتشرة في المنطقة، مضيفا أن هذا الجندي الرواندي المزعوم قال إنه تلقى تدريبا في مركز "جابيرو" للتدريب في رواندا.

وأكد أن الجندي الرواندي اعترف أيضا بمشاركته في عدة هجمات ضد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليمي "روتشورو" و"لوبيرو" وتحديدا في بلدات "كيبومبا" و"سابينيو" و"تشانزو" و"مابينجا" و"رويندي" و"ماتيمبي" و"أليمبونجو".

وأضاف أن القوات المسلحة الكونغولية صادرت العديد من الأسلحة والذخيرة التي استخدمها متمردو حركة 23 مارس خلال معاركهم الأخيرة في جنوب إقليم "لوبيرو".

ولفت إلى أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية دمرت ست طائرات انتحارية (كاميكازي) بدون طيار تابعة للجيش الرواندي، على حد زعم اللفتنانت كولونيل، ماك هازوكاي، المتحدث باسم عمليات "سوكولا 1".