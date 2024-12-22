رئيس الكونغو يرحب بمبادرات أنجولا لحل الأزمة الأمنية شرقي البلاد

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رحب رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، بالمبادرات التي يبذلها الجانب الأنجولي؛ من أجل إيجاد حل دائم للأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



ووفقا لبيان لرئاسة جمهورية الكونغو (برازفيل) نقلته وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية، اليوم الأحد، جاءت هذه التصريحات خلال مباحثات بين الرئيس نجيسو ونظيره للكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، مساء يوم أمس في العاصمة برازافيل.



وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما أيضا عددا من الموضوعات ذاته الاهتمام المشترك شملت عدة مجالات تصدرها الاقتصاد والمناخ والأمن في المنطقة، مضيفة أن الأزمة الأمنية المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تصدرت مباحثات الجانبين.



وأعرب الرئيس ساسو نجيسو، عن دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، كجزء من عملية لواندا.



ورحب الرئيس نجيسو، بمبادرات نظيره الأنجولي من أجل إيجاد حل دائم للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وشجع جميع الأطراف على منح الأولوية للمفاوضات بوصفها الطريقة الأكثر فعالية لحل النزاعات.



وخلال هذا الاجتماع، استعرض رئيس الكونغو الديمقراطية، مع نظيره الوضع الأمني في شرق بلاده، وأكد مجددا التزامه بعملية لواندا.



وأشاد رئيسا الدولتين، بحسب البيان، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين بلديهما ورحبا بنتائج الدورة العادية العاشرة للجنة الخاصة المشتركة للدفاع والأمن التي نظمت في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2024 في كينشاسا.



تجدر الإشارة إلى أن المباحثات تأتي في إطار تأكيد الكونغو الديمقراطية التزامها بعملية "لواندا" على الرغم من إلغاء القمة الثلاثية لإرساء السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي كانت مقررة في 15 ديسمبر الجاري.