بايدن يسارع إلى إرسال أسلحة بـ1.25 مليار دولار لأوكرانيا قبل تنصيب ترامب

كتبت رباب فتحى

قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تعلن أنها سترسل 1.25 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، حيث تسعى إدارة بايدن للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى كييف قبل مغادرة منصبه في 20 يناير.

وتتضمن الحزمة الكبيرة من المساعدات كمية كبيرة من الذخائر، بما في ذلك أنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة الوطنية ونظام الدفاع الجوي HAWK. وقال المسئولون إنها ستوفر أيضًا صواريخ ستينجر وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم.

وتحدث المسئولون، الذين قالوا إنهم يتوقعون الإعلان يوم الاثنين، إلى وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتقديم تفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد.

وتأتي المساعدات الجديدة في الوقت الذي شنت فيه روسيا سلسلة من الهجمات ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن أوكرانيا قالت إنها اعترضت عددًا كبيرًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار. كما لا تزال القوات الروسية والأوكرانية تخوض معركة مريرة حول منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث أرسلت موسكو آلاف الجنود الكوريين الشماليين للمساعدة في استعادة الأراضي التي احتلتها أوكرانيا.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر كبار المسئولين الدفاعيين بأن وزارة الدفاع قد لا تكون قادرة على إرسال كل مخزونات الأسلحة والمعدات المتبقية من البنتاجون والتي تبلغ 5.6 مليار دولار والتي أقرها الكونجرس لأوكرانيا قبل أن يقسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية.

وتحدث ترامب عن التوصل إلى نوع من التسوية التفاوضية بين أوكرانيا وروسيا، وتحدث عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويشعر العديد من القادة الأمريكيين والأوروبيين بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى صفقة سيئة لأوكرانيا ويخشون ألا يزود أوكرانيا بكل تمويل الأسلحة الذي وافق عليه الكونجرس.