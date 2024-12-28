أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 784 ألفا و200 جندي منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 784 ألفا و200 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، بأن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1690 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و651 دبابة و19 ألفا و970 مركبة مدرعة و21 ألفا و408 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3003 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و668 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و328 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و13 طائرة بدون طيار".