اليوم.. إقامة سوق اليوم الواحد بسموحة والعجمى في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين، بنطاق حى شرق سموحة خلف محطة سيدى جابر موقف السوبر جيت القديم، بنطاق حى العجمى بجوار مبنى حى العجمى البيطاش على التوزاى، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وبتخفيضات تصل إلى 30%.

ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:

السبت والأحد:

* بنطاق حى شرق سموحة خلف محطة سيدى جابر موقف السوبر جيت القديم

* بنطاق حى العجمى بجوار مبنى حى العجمى البيطاش

الاثنين والثلاثاء:

* بنطاق حى غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك

* بنطاق حى منتزه أول ميدان محمد نجيب

الأربعاء والخميس:

* بنطاق حى الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقارى

* بنطاق حى المنتزه ثان بميدان مسجد المندرة بحرى

الخميس فقط

* بنطاق حى وسط محطة الرمل خلف سينما أمير

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.