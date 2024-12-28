البرازيل والأرجنتين وأستراليا يواجهون عقوبات بعد إغراق السوق الصيني باللحوم الرخيصة

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بدأت وزارة التجارة الصينية تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار بعد شكاوي من أن فائض العرض يسبب مشاكل لمربي الماشية الصينيين.

وقالت منصة " فولكس بلات " الإخبارية الاوروبية - إنه اعتمادًا على نتائج التحقيق، يواجه الموردون من البرازيل والأرجنتين وأستراليا عقوبات في شكل رسوم استيراد أعلى.

وذكرت المنصة أن الصين تعاني أيضًا من الواردات الرخيصة التي تسبب مشاكل لمنتجيها ، وتقوم السلطات الصينية الآن بفحص واردات اللحوم الطازجة ورؤوس الأبقار ولحوم البقر المجمدة.

ووفقا للوزارة، بدأت التحقيقات بعد شكاوى من جمعيات تربية الماشية الصينية من أن الزيادة الحادة في حجم الواردات قد "ألحقت أضرارا جسيمة" بالصناعة المحلية.

وكانت واردات لحوم البقر أكبر بنسبة 65 % تقريبًا في عام 2023 عما كانت عليه في عام 2019 ، وفي النصف الأول من عام 2024، كان حجم الواردات أكثر من ضعف ما كان عليه في النصف الأول من عام 2019.