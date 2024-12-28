اليوم السابع
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ابعت إمساكية رمضان 2025 لحبايبك.. 62 يوما على بداية الشهر الكريم

السبت، 28 ديسمبر 2024 09:34 م
ابعت إمساكية رمضان 2025 لحبايبك.. 62 يوما على بداية الشهر الكريم إمساكية رمضان 2025
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية "فلكيا"، وبذلك ستبقى حوالى 62 يوما على الشهر الكريم.

وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

إمساكية رمضان 2025
إمساكية رمضان 2025

 

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54 ، العشاء 7:11.

- الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 21 دقيقة، السحور 2:33، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:12.

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:13.

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56 ، العشاء 7:13.

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:14.

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:15.

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58 ، العشاء 7:15.

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:16.

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:17.

الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00 ، العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.


الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.


الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.







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