إيلون ماسك يستخدم X لدعم صديقه زعيم الإصلاح اليمينى فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن موقع X الذى يترأسه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك أصدر تنبيها للتحقق من الصحة على تغريدات لزعيمة حزب المحافظين كيمى بادينوك، قالت فيها إن حزب الإصلاح زور أعداد العضويات.

وأوضحت الصحيفة، أن حرب كلامية اندلعت بعد أن اتهمت زعيمة حزب المحافظين ، نايجل فاراج، رئيس حزب الإصلاح اليمينى بـ "التزييف" بعد أن أعلن أنهم تجاوزوا عدد الأعضاء المسجلين لدى حزب المحافظين.

وقال فاراج، إنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد زعيمة حزب المحافظين إذا فشلت في الاعتذار عن "اندفاعها المفرط" بعد أن كشف "الإصلاح" عن كواليس زيادة الأعداد، قائلاً إن ذلك يثبت ادعائه بأن الحزب لديه الآن المزيد من الأعضاء.

وفي منشور على X، المعروف سابقًا باسم تويتر، صباح يوم السبت، تساءل زعيم الإصلاح عن "متى ستعتذرين لي ولـ 146077 عضوًا آخرين في حزب إصلاح المملكة المتحدة؟"

وكانت بادينوك قد استخدمت منشورًا من خمسة أجزاء على الموقع لاتهام فاراج وحزب الإصلاح بقصف الجمهور بـ "أكاذيب لا نهاية لها " وعداد "مُشفَّر ليعمل تلقائيًا".

وأضافت: "فاراج لا يفهم العصر الرقمي. يتم اكتشاف هذا النوع من التزوير بسرعة كبيرة."

لكن الآن، تم إضافة "ملاحظة مجتمعية" إلى تغريداتها - وهي ميزة كتبها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الذين يسجلون لكتابة وتقييم الملاحظات.

وتحت تغريدتها، تقول ملاحظة الآن: "هذا الادعاء كاذب. إنه ليس "مؤشرًا مزيفًا" - يُظهر رمز الموقع بوضوح البيانات التي يتم سحبها عبر واجهة برمجة التطبيقات.

ومن جانبها، تحققت شبكة سكاي نيوز البريطانية بشكل مستقل من مصدر بيانات واجهة برمجة التطبيقات وأكدت أن رقم العضوية دقيق.



