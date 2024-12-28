أسعار الأسماك فى أسواق محافظة دمياط اليوم 28 ديسمبر 2024

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق الأسماك داخل محافظة دمياط استقرارا في أسعار الأسماك، بينما سجلت اسماك الفوارغ قائمة الأكثر مبيعا داخل اسواق المحافظة، بما حقق استقرارا في أسعار عددا من أنواع الأسماك في أسواق دمياط.

ويرصد "اليوم السابع" خلال التقرير التالي أسعار الأسماك داخل اسواق محافظة دمياط اليوم 28 ديسمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

تراوحت أسعار البوري من 70 إلي 130 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار البلطي 120 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الشبار الصغير من 20 لـ80 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار أسماك الديوك 40 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار أسماك المكرونة 35 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار القاروص 250 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار السردين من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار أسماك الفوارغ من 60 إلى 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الكابوريا 50 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري من 80 الي 400 جنيه حسب الحجم.

بلغت أسعار الدنيس من 100 إلى 230 جنيها حسب الحجم.

وبلغت أسعار البربوني 80 جنيها للكيلو.