أذكار المساء.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي

كتب لؤى على

مع مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، نودع يومًا جديدًا، وتعتبر أذكار المساء فرصة جديدة للتقرب من الله، دعونا نتعرف عليها لنودع يومنا بطاقة إيجابية وحماية من شرور النفس والشيطان.

روى بالإِسناد الصحيح فى سنن أبى داود، والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يارسول الله مُرْنى بكلمات أقولهنّ إذا أصبحتُ وإذا أمسيت، قال: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأرض، عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شئ ومليكه، أشْهَدُ أن لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ، أعوذ بك من شر نفسى وَشَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ، قالَ: قُلْها إذَا أصْبَحْتَ وَإذَا أمْسَيْتَ وَإذَا أخَذْتَ مَضْجَعَكَ "

كما روى فى " صحيح مسلم " عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لقيتُ من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال: " أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أمْسَيْتَ: أعُوذُ بكلمات الله التامات من شر ما خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ"، وهذا دليل على أهمية أن يواظب الإنسان على الاذكار .

وقت أذكار المساء

بين العصر والمغرب، أو بين المغرب والعشاء ...

الأذكار :

• (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

• (بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات.

• (اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبى فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

• (اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير).

• (اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظنى من بين يدى ومن خلفي، وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي).

• (اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال).

• (اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان "وشركه/وشركه") قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك.

• (يا حى يا قيوم: برحمتك أستغيث، أصلح لى شأنى كله، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين).

• (سبحان الله وبحمده) مئة مرة: لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه.

• (سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته)، ثلاث مرات.

• (اللهم إنى أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك)، أربع مرات.

▪︎قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين، ثلاث مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح، ثلاث مرات، يكفيك من كل شئ).

• سورة الإخلاص:

﴿قل هو الله أحد۝١ الله الصمد۝٢ لم يلد ولم يولد۝٣ ولم يكن له كفوا أحد۝٤﴾.

• سورة الفلق:

﴿قل أعوذ برب الفلق۝١ من شر ما خلق۝٢ ومن شر غاسق إذا وقب۝٣ ومن شر النفاثات فى العقد۝٤ ومن شر حاسد إذا حسد۝٥﴾.

• سورة الناس:

﴿قل أعوذ برب الناس۝١ ملك الناس۝٢ إله الناس۝٣ من شر الوسواس الخناس۝٤ الذى يوسوس فى صدور الناس۝٥ من الجنة والناس۝٦﴾.

• (اللهم إنى أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا).

• آية الكرسي:

﴿الله لا إله إلا هو الحى القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما فى السماوات وما فى الأرض ۗ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلى العظيم۝٢٥٥﴾.

• («اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»).

فقد جاء فى الحديث: (من صلى على حين يصبح عشرا، وحين يمسى عشرا، أدركته شفاعتى يوم القيامة).

• («أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه»).

حيث جاء فى الحديث أنه: (من قال: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف).

• (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، مئة مرة فى اليوم والليلة، وعشر مرات بعد صلاة الصبح (بزيادة قول: "يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير") كن كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات، ومحى عنه بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها (عشر مرات) بعد المغرب فمثل ذلك.

• (اللهم عافنى فى بدني، اللهم عافنى فى سمعي، اللهم عافنى فى بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت)، ثلاث مرات.

• (أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمدﷺ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين).

• (أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء "الكبر/الكبر"، رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر).

• (رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدﷺ رسولا).

حيث جاء فى الحديث: (من قال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة).

(«حسبى الله لا إله إلا هو ۖ عليه توكلت ۖ وهو رب العرش العظيم») سبع مرات.

▪︎قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. لقول النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه».

•﴿ءامن ٱلرسول بما أنزل إليۡه من ربهۦ وٱلۡمؤۡمنونۚ كل ءامن بٱلله وملئكتهۦ وكتبهۦ ورسلهۦ لا نفرق بيۡن أحدٖ من رسلهۦۚ وقالوا سمعۡنا وأطعۡناۖ غفۡرانك ربنا وإليۡك ٱلۡمصير۝٢٨٥ لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا وسۡعهاۚ لها ما كسبتۡ وعليۡها ما ٱكۡتسبتۡۗ ربنا لا تؤاخذۡنا أن نسينا أوۡ أخۡطأۡناۚ ربنا ولا تحۡملۡ عليۡنا إصۡرا كما حملۡتهۥ على ٱلذين من قبۡلناۚ ربنا ولا تحملۡنا ما لا طاقة لنا بهۦۖ وٱعۡف عنا وٱغۡفرۡ لنا وٱرۡحمۡناۚ أنت موۡلىنا فٱنصرۡنا على ٱلۡقوۡم ٱلۡكفرين۝٢٨٦﴾.