أخبار مصر.. مدبولى: نستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والاستفادة من القطن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من القطن المصري..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..





مدبولى: الدولة تستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والاستفادة من القطن المصرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدولة تستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من القطن المصري، مؤكدا أن الدولة مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية، يتم استخدامه بالكامل فى الداخل.





رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة 1 من المشروع العملاق لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تتبنى المشروع العملاق لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج، معلنا أن هذا المشروع العملاق انتهت المرحلة الأولى منه ضمن مراحله الثلاثة.

جدول امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة (الفصل الدراسى الأول)، والتى تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

كل ما تريد معرفته عن موقف سيف الدين الجزيرى فى الزمالك

يبدو أن التونسى سيف الجزيرى اقترب من الرحيل عن الزمالك فى ظل أزمته الأخيرة مع النادى، بعدما أرسل محاميه إنذارا إلى إدارة الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة قبل إرسال شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.





حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

أول أداة ذكاء اصطناعى فى العالم لتحديد مخاطر الإصابة بمرض السكري.. ماذا تعرف عنها

تطلق هيئة الصحة البريطانية NHS فى إنجلترا تجربة أول أداة ذكاء اصطناعي فى العالم يمكنها تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، فى هذا التقرير نتعرف على تفاصيل عن هذه الأداة الجديدة، بحسب موقع تايمز ناو.

أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلى أمام إنبى بفرمان مارسيل كولر

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى ، على عودة لاعبه أكرم توفيق نجم خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

حقيقة مفاوضات الأهلى مع زيزو

رفض مسئولو النادى الأهلى الدخول طرفاً فى أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك مع ناديه بشأن تجديد العقد، واتفق مسئولو القلعة الحمراء على عدم الدخول فى هذا الأمر تماماً.

50.92 جنيه للبيع.. سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 28 ديسمبر 2024

ننشر آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية فى سوق الصرف وتوقف التداول فى البنوك.





وزارة الصحة تحذر من استخدام حقنة البرد وتنصح بالحصول على اللقاح

حذرت وزارة الصحة من استخدام حقنة البرد والمعروفة بالأسماء حقنة هتلر، حقنة 1x3، الخلطة السحرية لعلاج البرد لما لها من أضرار جسيمة على الصحة، والتى قد تصل إلى الوفاة.





لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء قصف إسرائيل لمطار صنعاء.. فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى نقلا عن كاميرات المراقبة فى مطار صنعاء باليمن لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية أثناء القصف الإسرائيلى للمطار.

أسباب تقوس الرقبة منها ضعف الأعصاب

تقوس الرقبة حالة وإشكالية منتشرة ويعانى منها الكثيرون نظرًا للأعمال المكتبية التى تتطلب الجلوس لساعات أمام شاشات الكومبيوتر، كذا للممارسات الخاطئة التى يعانى منها البعض من خلال النوم بشكل غير مريح، أو بحركات جسم فجائية، والنوم بوضعيات خاطئة، وعدم العناية بصحة العظام بشكل عام، والرقبة بشكل خاص.

بورصة سبائك الذهب فى مصر.. تحديث لحظى لعيار 24 وعيار 21

استقرت أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسجل سعر الذهب اليوم فى مصر تطورات انعكست على أسعار السبائك الذهب.

ملك اللعبة.. سجل مميز لـ محمد صلاح مع ليفربول فى حصاد 2024

يمتلك الدولى المصرى محمد صلاح سجلًا مميزًا مع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال حصاد عام 2024، الذى يلملم أوراقه الأخيرة، بعدما خطف الأضواء من جميع اللاعبين فى الدوريات الأوروبية الكبرى بأرقامه المميزة ومساهماته التهديفية فى الموسم الكروى الحالي.