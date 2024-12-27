وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يؤكدان أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

أكد الوزيران على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما على ضوء التحديات الضاغطة التى تواجه المجتمع الدولي. وناقشا آخر التطورات فى المنطقة، بما فى ذلك سوريا وغزة، وأشار الوزير عبد العاطى إلى الجهود المستمرة التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأشار وزير خارجية إسبانيا خلال الاتصال إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع د. خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وأكد لوزير الخارجية المصري دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العنانى.