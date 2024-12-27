وزارة التعليم تعلن نتائج بطولة الجمهورية للتايكوندو لطلاب المدارس.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

أقيمت بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الإعدادية والثانوية بنين تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الدكتورة زهرة مختار سليم مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وتنظيم "إدارة التربية الرياضية بنين بمشاركة تامر فكرى المشرف العام، وأحمد سيد محمود مدير إدارة التربية الرياضية بنين.

أقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للمرحلة الثانوية بنين خلال الأيام الماضية، وجاءت نتائج البطولة للمرحلة الثانوية بنين:

- ميزان 51 كيلو:

المركز الأول علي الدين أحمد علي السيسي - القاهرة

المركز الثاني مازن تامر فوزي عبد العزيز ـ القاهرة

المركز الثالث أحمد حسين محمد سيد ـ قنا

المركز الرابع إبراهيم محمد سعد عبد المهدي ـ الجيزة.

ميزان 59 كيلو:

المركز الأول سيف الدين محمد سيف الدين محمد ـ القاهرة

المركز الثاني علي حسام إسماعيل محمد ـ الجيزة

المركز الثالث أحمد يحيى محمد السيد ـ الجيزة

المركز الرابع عمار أحمد محمود علي ـ القاهرة

أما ميزان 68 كيلو:

المركز الأول عبد الرحمن فكري أحمد ـ الإسكندرية

المركز الثاني عمر محمد عبد العزيز فهمي ـ القاهرة

المركز الثالث يوسف إبراهيم فايز ـ القاهرة

المركز الرابع يوسف محمد يوسف حسن ـ القاهرة

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن ميزان 78 كيلو حقق المركز الأول أحمد ياسر فتحي إبراهيم ـ القاهرة، والمركز الثاني أحمد عمرو محمد إبراهيم ـ القليوبية والمركز الثالث عبد الرحمن محمود جلاء خيري أحمد ـ الجيزة، والمركز الرابع مالك أحمد محمد أحمد ـ الشرقية، وميزان فوق 78 كيلو، المركز الأول أدهم محمد جلال ـ الإسكندرية والمركز الثاني عبد الرحمن أيمن فاروق محمد عمر ـ الإسكندرية والمركز الثالث محمد عادل عبد الوهاب ـ الفيوم، والمركز الرابع هلال طاهر محمد محمود ـ الإسكندرية.

وأعلنت أن نتائج البطولة للمرحلة الإعدادية: ميزان 41 كيلو المركز الأول عبد الله أحمد عبد الرؤوف عبد الفتاح ـ الإسكندرية والمركز الثاني حمزة إبراهيم ممدوح إبراهيم ـ القاهرة، والمركز الثالث عبد الرحمن مصطفى إبراهيم ـ السويس، والمركز الرابع عبد الرحمن محمود مجدي ـ القاهرة، والمركز الخامس مروان محمد السيد حسن ـ القاهرة، والمركز السادس بدر أحمد ـ قنا، والمركز السابع أحمد رضا حسني الدمرداش ـ الغربية، والمركز الثامن محمد أحمد معتمد محمد ـ الغربية.

وميزان 49 كيلو: المركز الأول أحمد أكرم صلاح محمد ـ القاهرة، والمركز الثاني سيف الدين نبيل شبل ـ الإسكندرية

والمركز الثالث محمد عبد الخالق محمد حسن ـ الشرقية والمركز الرابع عمر السيد حميدو السيد ـ الإسكندرية والمركز الخامس أحمد محمد أحمد ناصف ـ الجيزة والمركز السادس محمد أحمد إبراهيم أحمد ـ المنوفية والمركز السابع إياد أحمد إبراهيم أمين ـ القاهرة والمركز الثامن مالك أحمد صلاح الدين أحمد ـ القاهرة.

وميزان 57 كيلو: المركز الأول أحمد محمد رفعت عبد الحميد ـ الغربية والمركز الثاني سيف الدين تامر ـ القاهرة

والمركز الثالث عبد الرحمن محمد محمد ـ الإسكندرية والمركز الرابع أدهم الأمير محمد ـ الغربية والمركز الخامس عبد الرحمن أحمد سيد ـ القاهرة والمركز السادس إياد علي جمعة ـ الجيزة والمركز السابع أدهم عمرو إبراهيم ـ الغربية

والمركز الثامن حمزة سعيد محمد ـ الشرقية.

وميزان 65 كيلو: فاز بالمركز الأول علي خالد علي أحمد ـ الجيزة والمركز الثاني محمد أشرف سعيد عواض ـ القليوبية والمركز الثالث زياد هشام علي السيد ـ القاهرة والمركز الرابع عمر محمد حنفي ـ السويس والمركز الخامس عمر جمال سلطان عبد السلام ـ الجيزة والمركز السادس محمد وائل عمر محمد ـ الجيزة والمركز السابع سمير أحمد سمير ـ الجيزة والمركز الثامن محمد أحمد بدوي حامد ـ القاهرة.

وميزان فوق 65 كيلو، حقق المركز الأول أدهم محمد أنور ـ الجيزة والمركز الثاني يحيى محمد يحيى محمد ـ الشرقية

والمركز الثالث عمر فتحي سيد ـ الغربية والمركز الرابع محمود تامر محمود لطفي ـ الجيزة والمركز الخامس علي مصطفى كمال الدين ـ الإسكندرية والمركز السادس علي عبد القادر علي حنفي ـ الإسكندرية والمركز السابع محمد محمود محمد عبد الحي ـ القاهرة والمركز الثامن يوسف عبد الله محمد مصطفى ـ القليوبية.



المشاركون فى بطولة التايكوندو



بطولة التايكوندو



بطولة الجمهورية للتايكوندو