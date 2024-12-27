مفتي الجمهورية يشارك فى صالون "التسامح والمحبة" بالمركز الثقافى الأرثوذكسي

كتب: محمد الأحمدى

احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام، ينظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، صالونا ثقافيا مميزا بعنوان "نهاية عام وبداية عام: التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، بمشاركة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك يوم الأحد المقبل 29 ديسمبر الجاري، الساعة 6 مساءً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وينعقد الصالون تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح والمحبة كأسس لبناء مجتمع متماسك ومتقدم، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وتأكيد دور القيم الإنسانية في تحقيق التنمية الشاملة، و ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمع، والتأكيد على القيم الأخلاقية في بناء مجتمع قوي ومستدام.

ويشار إلى إن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينظم شهريا صالون ثقافي في الأحد الأخير من كل شهر ، كما ينظم ندوة كاتب وكتاب الأحد الثاني من كل شهر ، بجانب أنشطته الثقافية الأخرى والندوات والمؤتمرات حيث يسعى المركز من خلال أنشطته المتنوعة إلى تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي والمجتمعي في مختلف القضايا الوطنية والقومية.