متطلبات دخول قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

كتبت – بتول عصام

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد المجيد، وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن متطلبات دخول قداس العيد يوم الإثنين الموافق 6 يناير، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

متطلبات دخول القداس

- أصل بطاقة الرقم القومي.- أصل الدعوة الشخصية مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.- سيتم الإعلان عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية.

وسيتم فتح الأبواب يوم القداس الساعة السادسة مساءً ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، ويبدء القداس الساعة السابعة مساءً.، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد. ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.