معبد الأقصر ومسجد أبوالحجاج وكنيسة العذراء يستضيفون مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت في دور العبادة الدينية والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية، وذلك تحت رعاية جامعة الأقصر، وبالشراكة مع الهيئة الإنجيلية ضمن برنامج شباب الأكاديميين، وذلك بحضور القيادات الدينية بالأقصر ووحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

وبدأت فعاليات المبادرة لحوار الأجيال حول الهوية المصرية، عبر تنظيم ندوة ثقافية بقاعة كلية الفنون الجميلة، أعقبها جولة ميدانية بمسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر، ثم تم تنظيم فعاليات جولة ورسم الهوية المصرية داخل معبد الأقصر، ثم زيارة وفعاليات داخل كنيسة العذراء بمدينة الأقصر، حيث افتتح الندوة الدكتور أحمد حمدى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة إيمان رجب منسق البرنامج، والدكتورة هبة رجب أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار عضو برنامج شباب الأكاديميين، والقيادة الدينية الشيخ أحمد أمين أحمد مدير المساجد بمديرية أوقاف الأقصر، والقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والأب رويس عبد الملاك كاهن كنيسة العذراء بالعديسات.

وقد أدار اللقاء والندوة والجولات بالمسجد والكنيسة، الدكتور كريم عبدالسلام عضو برنامج شباب الأكاديميين، حيث شاركت وحدة حقوق الإنسان تحت قيادة الدكتورة منال مبارك، وسامح ثابت بأعمال فنية بطلاب الكلية، كما أقام الدكتور كريم عبد السلام ورش عمل داخل معبد الأقصر ومسجد أبو الحجاج للرسم بطلاب الكلية وتلاميذ المدارس، واختتمت الفعالية بزيارة كنيسة العذراء بالأقصر.

وكانت قد إنطلقت فعاليات المبادرة الجامعية (هواتف .. ومخاطر) لتوعية طلبة المدارس حول خطورة استخدام الهواتف المحمولة بكثافة طوال اليوم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وذلك بالتعاون مع الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وتستهدف المبادرة 6 مدارس حول الأقصر، إثنين منهم مدارس حكومية وإثنين مدارس تجريبية وإثنين مدارس خاصة، حيث بدأت المبادرة فعالياتها بمدرسة الشهداء الابتدائية ومدرسة العوامية التجريبية لغات، وقد افتتحت فعاليات المبادرة بكلمة الدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، ومنسق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بجامعة الأقصر، للتعريف بأهمية المبادرة الرئاسية وفئات المبادرة الثلاث.



جانب من عمل مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية



عمل مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية (1)



ندوة مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية بالأقصر



فعاليات المبادرة داخل مسجد سيدى أبوالحجاج



فعاليات المبادرة داخل كنيسة العذراء بالأقصر



شرح تفاصيل عمل مبادرة حوار الأجيال حول الهوية المصرية