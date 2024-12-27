محافظ الشرقية يفتتح فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط لعام 2024/ 2025 م والمُقام بالتعاون مع نادي الصيد المصري خلال الفترة من أواخر نوفمبر 2024 م وحتى منتصف مارس 2025 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدان تقريباً وتضم 30 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تُعد ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوربا إلى مصر في فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر ، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة ، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة ، بالإضافة إلى وفرة من المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي ( البرك ) ينمو بها حشائش ( اللبد ) ، تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف أنواع الطيور ، فتهاجر في جماعات كبيرة وتلجأ إلى بركتى عنان وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس كمأوى وملاذ آمن.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية وتستقبل المحافظة كل عام بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور "الصيفي، والشتوي والأنواع الأخرى لافتاً إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط ، بل مراقبة الطيور النادرة والإستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها الأمر الذي يعمل على إنتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق.

وأضاف المحافظ أن رياضة الصيد تعزز من تحقيق إستراتيجية الدولة نحو الحفاظ على الطيور النادرة والتنوع في ممارسة مختلف الرياضات مؤكداً على ضرورة الإستغلال الأمثل لبرك الصيد الموجودة بالمحافظة وتطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري جاهزية النادي للتعاون والتنسيق مع المحافظة لتطوير ورفع كفاءة بركة النصر بالإضافة لإقامة استثمارات على أرضها تعزز السياحة الداخلية والخارجية وذلك لما تمتلكه المحافظة من طقس معتدل دافئ خلال فصل الشتاء ، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة تجذب السائحين من الداخل والخارج المشاركة في الصيد وجمع عينات البط.

بينما أشارت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي إلى أن هذا الموسم يشهد مشاركة 160صياد يقومون بصيد ومراقبة الطيور المهاجرة أنواع ( شرشير صيفي وشتوي – غُر – الكيش – ظي – بلبول – خضاري ) من البرك المتواجدة بالمحافظة والبالغ عددها (3) برك وهى بركة النصر (العمياء )على مساحة (1741) فدان وبركة (عنان ) على مساحة (340) فدان بقصاصين الشرق بمركز الحسينية وبركة (أكياد) بالعزازي بمركز فاقوس على مساحة (2000) فدان.

حرص المحافظ ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري على إجراء جولة تفقدية ببركة النصر للتعرف على إجراءات ممارسة رياضة الصيد والوقوف على جاهزية الاستراحات لاستقبال المشاركين ليؤكد المحافظ على ضرورة تعظيم الإستفادة من تلك الميزة السياحية الهامة التي تتميز بها محافظة الشرقية.