كازاخستان تحسم الجدل عن سبب تحطم الطائرة الأذربيجانية في أكتاو

وكالات

قال وزير النقل الكازاخستاني مارات كاراباييف إن أسطوانة أكسجين انفجرت على متن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية ما أسفر عن تحطمها بالقرب من أكتاو.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك كازاخستان" عن الوزير، فإن ذلك حدث في مقصورة الركاب، وبدأ الناس هناك يفقدون وعيهم. وتلقى مدير طيران برج أكتاو معلومات عن الحادث الساعة 10:53.

وقال الوزير: "على الفور، أبلغ مدير الطيران جميع خدمات الطوارئ - فرقة الإطفاء والعاملين الطبيين - بوصول طائرة في حالة طوارئ إلى مطار أكتاو".

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190"، التي كانت في رحلة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو في غرب كازاخستان. وكان على متنها خمسة من أفراد الطاقم و62 راكبا، من بينهم 16 روسيا، وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما، و37 مواطنا أذريا، وستة من كازاخستان، وثلاثة من قيرغيزستان.

وبحسب وزارة الصحة الكازاخستانية، نجا 29 شخصا. وتم نقل تسعة جرحى روس على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ إلى مستشفيات موسكو لتلقي العلاج.

ووفق معلومات إدارة حالات الطوارئ في منطقة مانغيستاو الكازاخستانية، تم التعرف على جثث عشر ضحايا، من بينهم ثلاثة مواطنين روس.