غير حياتك فى العام الجديد.. تمارين ذهنية وبدنية سهلة للسلام النفسي

ابدأ عامك الجديد بتغيير نمط حياتك وتغيير نمطك يومك من الناحية الرياضية والغذائية والحياتية بشكل عام.عاداتك تتحكم في سعادتك، وكلما كنت أكثر إيجابية في عامك الجديد كلما شعرت بصحة نفسية وبدنية أفضل.
تمارين بسيطة وسهلة فى عامك الجديد
وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن التمارين الخفيفة في عامك الجديد يمكنها أن تغير حياتك:
- تمارين التنفس الصحية والمفيدة، لا تنساها في عامك الجديد، فهى سبب في تعزيز صحة قلبك ونفسيتك واسترخاء أعصابك وعظامك، وبالتالي فبعض الشهيق والزفير المتناسق لمدة ثوانى، يحسن من حالتك النفسية ويخلصك من التوتر النفسى والعضلى.
- تمارين اليوجا الصحية سهلة وبسيطة تعزز من الصحة العامة وصحة الذهن والعقل والنفسية، تحسن من تنفسك وصفاءك الذهنى والبدنى
- تمارين اليقظة الذهنية الصحية التي تعزز معدلات ذكاءك وتحسين معاملاتك النفسية والإجتماعية والبدنية كذلك.
- تمارين التنفس تحسن من حالة الجهاز التنفسى، لأنه يعزز عمل عضلات هذا الجهاز بشكل خاص، وبالتالي تحسين مستوى مناعة الجسم بشكل عام، والجهاز التنفسى بشكل خاص خاصة في الشتاء.
- تمارين القرفصاء السهل والبسيط الذى يمكن أن تهتم به بسهولة في نهاية كل يوم، يساعد على تحسين الحالة النفسية والبدنية وعضلات الظهر، والرقبة، والأقدام وعضلات الساق كذلك.
- تمارين ركوب الدراجات الذى يعزز من صحة الجسم وكذا النفسية خاصة إذا مارستها في الهواء الطلق.