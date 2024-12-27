ضبط 300 مخالفة لمركبات السرفيس خلال حملات بالجيزة

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مسؤلى جهاز السرفيس والنقل الجماعى باستمرار حملات الرقابة على الطرق والمحاور لإلزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب ومنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف الحضارية وضبط ومحاسبة المخالفين.

وفى ذلك الإطار، نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعى برئاسة اللواء حازم لاشين عدد من الحملات على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالمواقع المخصصة للانتظار ونشر اللوحات الخاصة بتعريفة الركوب أمام الجمهور، بمواقف (أسفل محور 26 يوليو، طريق المنصورية، أبو رواش، كفر حكيم، كرداسة، موقف المدينة الرئيسى، موقف ناهيا البلد).

واستهدفت الحملات الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية بمناطق (المنيب، الوراق، فيصل، الطالبية، نصر الدين، المشابك، المريوطية، الهرم، الطوابق، الرماية، مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، الوفاء والأمل)، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير.

وتمكنت الحملات من ضبط 300 مخالفة مرورية لتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم التزام بالتعريفة والانتظار خارج المواقف الحضارية، إلى جانب حجز 8 سيارات دون ترخيص.



