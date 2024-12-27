محافظة الجيزة تغلق 15 منشأة صحية ومركزا لعلاج الإدمان والتحاليل بدون تراخيص

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الصحية والعلاجية بالتنسيق مع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، والذى جاء به شن الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر عدد من الحملات شملت مناطق (كرداسة، أبو النمرس، العياط، منشأة القناطر، الهرم، 6 أكتوبر ).

وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من إغلاق 3 مستشفيات وعدد 2 مصحة لعلاج الإدمان ومركز لرعاية مرضى القلب ومركز أشعة و7 عيادات خاصة ومعمل للتحاليل، تدار دون ترخيص ومخالفة لاشتراطات المنشآت الطبية، وتحرير محضرين لفض الشمع وإعادة مزاولة نشاط دون ترخيص.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات جاءت انطلاقًا من حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والتزام المنشآت الصحية الخاصه بتطبيق كافه المعايير التي تضمن سلامة المترددين عليها، مؤكدًا استمرارها بشكل دوري من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية.