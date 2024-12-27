محمد جمال

أكدت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر يمنية سماع دوى انفجارات وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

يذكرأن، قال منسق الأمم المتحدة فى اليمن إن تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدى إلى شل العمليات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن الغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط.

حذر منسق الأمم المتحدة فى اليمن من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لأنه سيزيد معاناة اليمنيين.

قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الضربات الإسرائيلية على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية.

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ويكرر دعوته لكل الأطراف إلى وقف كل الأعمال العسكرية وأضاف أن التصعيد يقوض جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص إلى ⁧‫اليمن‬⁩ للتوصل إلى حل سياسى.

من جانبه أدانت إيران الهجمات على اليمن واستهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ.