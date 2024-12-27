سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27-12-2024 بالمنوفية.. 82 جنيها للكيلو

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ110جنيهات وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب بـ 120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 82 الى 83 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ 130جنيها، وجوز السمان بـ 120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ180جنيها.

وبلغ سعر الطماطم 5 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 5 إلى 7 جنيهات، والبصل من 15 إلى 20 جنيه، والجزر بدون عروش من 15 إلى 18 جنيه، والخيار بين 18 إلى 20 جنيه.

وسجل سعر الباذنجان البلدي من 9 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيه والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيه، الكوسه من 10 إلى 13جنيه.

وبلغت سعر كرتونة البيض من 150 جنيه الأبيض، 153 البيض الأحمر، وكرتونة البيض البلدى 175 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60 إلى 65 جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10 إلى 15 جنيه، واليوسفى من 15 إلى 20 جنيه، الجوافة من 15 إلى 20 جنيه، المانجو الكيت من 35 إلى 40 جنيه، الكاكا 40 جنيه، الرمان 30 جنيه.