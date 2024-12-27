سعر الخضار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بدمياط.. الطمطم بـ5 جنيهات

دمياط - هيثم مراد

تشهد اسواق محافظة دمياط استقرار في أسعار الخضروات خلال الأيام الماضية، وذلك عقب طرح كميات من الحاصلات الزراعية الجديدة والتي ساهمت في انخفاض أسعار بعض السلع واستقرار الأسعار داخل اسواق دمياط.

ويرصد " اليوم السابع" في التقرير التالي اسعار الخضروات في دمياط اليوم 27 ديسمبر 2024 والتى جاءت كما يلي.

تراوحت اسعار البطاطس من 7.5 إلى 15 جنيها للكيلو.

تراوحت اسعار الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

بلغت اسعار البصل 12 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الثوم 100 جنيها للكيلو.

تراوحت اسعار البسلة من 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

تراوحت اسعار الباذنجان البلدى من 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

بلغت اسعار الفلفل الاخضر 25 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 15 جنيها للكيلو.

وبلغت اسعار الكوسة 10 جنيهات للكيلو.

تراوحت اسعار الليمون من 40 إلى 60 جنيها للكيلو.

سجلت اسعار السبانخ 15 جنيها للكيلو.

بلغت اسعار القلقاس 15 جنيها للكيلو.