تفاصيل انقطاع مياه الشرب ببعض أحياء مدينة أسوان

أسوان- صلاح المسن

تقدمت محافظة أسوان باعتذار لأهالى مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس" وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف أو انقطاع المياه خلال الأيام الماضية.

وفي" بيان إعلامي" اوضحت محافظة أسوان بعض الحقائق:

أولا: نتيجة لقيام شركة المياه بعمل بعض التعديلات لزيادة معدل ضخ المياه فى حى اللوتس الأمر الذى تطلب إفراغ خطوط هذه المناطق من المياه.

ثانيا: بعد إنهاء شركة المياه للتعديلات قامت بفتح المياه داخل الشبكة ونظرا لتهالك الشبكة ولطبيعة تضاريس الأرض، فضلاً عن وجود بعض الأعطال وانخفاض السحب نتيجة لدخول الهواء فى الشبكة حدث مشاكل فى استعادة ضخ المياه مرة أخرى داخل الشبكة، الأمر الذى أدى إلى ضعف أو انقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس" وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

ثالثا: حاولت شركة المياه استعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال الساعات الماضية دون جدوى

رابعا: تم توجيه شركة مياه الشرب بالدفع بسيارات المياه للمناطق المتضررة لتلبية احتياجات المواطنين منها

خامسا: تم التواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للدفع بفرق العمل الفنية المتخصصة من الشركة القابضة مدعمة بالمحابس وقطع الغيار والمهندسين والأطقم الفنية لمعاونة شركة مياه أسوان لحل هذه المشكلة.

سادسا: تستكمل لجنة المراجعة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات وعضوية أستاذ دكتور بكلية الهندسة بجامعة أسوان، ومتخصصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان وشركة المقاولون العرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة، ووضع الحلول العلمية والعملية الدائمة التى تساهم فى عدم تكرارها مرة أخرى.

سابعا: تجرى حاليا جهود مضنية من كافة الجهات لاستعادة ضخ المياه فى الشبكة فى اسرع وقت ممكن.