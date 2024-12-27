إزالة 129 حالة تعديات على مساحة 45 ألف متر خلال حملة مكبرة فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

نفذت الأجهزة التنفيذية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة كان من نتائجها إزالة 129 حالة تعدى بمساحة 45 ألفا و525 م2.

من جهته، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولي المحليات لتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم إزالة 129 حالة تعدى بمساحة 45 ألفا و525 م2 وسط متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات مكبرة بنطاق حى شرق المدينة، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 3100 م2، لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز 6 حالات تعدى بمساحة 5116 ألف م2 بنطاق قروى بلانة وخريت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.