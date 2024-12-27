اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تفاصيل أول جريمة ارتكبها سفاح التجمع بعد تأييد إعدامه

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 04:00 ص
تفاصيل أول جريمة ارتكبها سفاح التجمع بعد تأييد إعدامه سفاح التجمع - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كلمة النهاية في محاكمة كريم سليم والمعروف بسفاح التجمع، والمتهم بقتل 3 سيدات، بعد تأييد إعدامه.

وبدأ المتهم الدخول في عالم الجريمة عن طريق تعاطي المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعي "نورا".

قتل المتهم المجني عليها في شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها في أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع.

وبعد العثور على جثة المجني عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقي ضحاياه،  وضبطت تلك العقاقير بمسكنه.

 







مشاركة

سفاح التجمع

إعدام السفاح

كريم سفاح التجمع

جرائم سفاح التجمع

الجنايات






الرجوع الى أعلى الصفحة