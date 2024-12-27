تفاصيل أول جريمة ارتكبها سفاح التجمع بعد تأييد إعدامه

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كلمة النهاية في محاكمة كريم سليم والمعروف بسفاح التجمع، والمتهم بقتل 3 سيدات، بعد تأييد إعدامه.

وبدأ المتهم الدخول في عالم الجريمة عن طريق تعاطي المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعي "نورا".

قتل المتهم المجني عليها في شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها في أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع.

وبعد العثور على جثة المجني عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقي ضحاياه، وضبطت تلك العقاقير بمسكنه.