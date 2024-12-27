تعرف على المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بأسوان فى 5 نقاط

أسوان- صلاح المسن

مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، مشروع حيوى، ممول من هيئة المعونة السويسرية، سوف يلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان ، من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة، فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل المشروع:

أولا: تصل تكلفة المشروع فى مرحلته الثانية أكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى من مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ، وعزب كيما .

ثانيا: شهد المشروع السويسري لتحسين مياه الشرب بالسيل بمدينة أسوان نهو 30 % للخط الناقل بطول 7 كم ، و 35 % لشبكة توزيع السيل بطول 35 كم

ثالثا: يخدم المشروع السويسري لتحسين مياه الشرب بالسيل بمدينة أسوان حوالى 50 ألف نسمة

رايعا:المشروع حيوى سيساهم فى تلبية إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية.

خامسا: يقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.



