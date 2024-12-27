بعد نشر اليوم السابع.. رواد التواصل يشكرون مهندسة تحدى الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

تفاعل روارد التواصل الاجتماعي بالاسكندرية، بعد نشر"اليوم السابع " صور ولايف لمهندسة من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وهي تتحدى الأمطار الغزيرة وترتدى سترة مياة الأمطار وحذاء الأمطار، لمتابعة عملهم في كسح مياة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة .



وبث اليوم السابع لايف من كورنيش الإسكندرية، أثناء الأمطار الغزيرة، للعاملين في شركة الصرف الصحي، الذين يقومون بكسح مياه الأمطار، ومعهم مهندسة أمير الخولى مدير عام الصرف الصحي بالجمرك، والتى تشارك في أعمال رفع مياة الأمطار الغزيرة.

حيث تفاعل روارد التواصل الاجتماعي بالاسكندرية، على الصور وتضامنهم معها "كل الشكر والتقدير للمهندسة أميرة، وأعتقد أنها من شركة الصرف الصحي، فلها منا كل التحية على جهدها في ظروف عمل قاسية لفتاة، ولكل سيدات مصر فخر لنا"، و أيضا " كل الشكر للعاملين في شركة الصرف الصحي العمل تحت الامطار والطقس القاسي "

كانت محافظة الإسكندرية، شهدت حالة الطقس المتقلب، من أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ليلا لدرجة الصقيع .



تفاعل علي صورة مهندسة بالصرف الصحي خلال عملها تحت الامطار



مهندسة بالصرف الصحي الإسكندرية تتابع كسح مياة الأمطار



الصرف الصحي يكسح مياة الأمطار في الإسكندرية