بدء المراجعات المجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظّمت إدارة شرق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ مراجعة مميزة لمادة الدراسات الاجتماعية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغادة النحاس مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد عباس مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة غرفة عمليات المديرية، وأحمد سليم، مسئول الأمن، وخالد سعد، موجه أول دراسات اجتماعية، تحت إشراف أحمد مختار، وبحضور نخبة من القيادات التعليمية والخبراء، وعدد المئات من الطلاب والطالبات.

وجه الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه المراجعة المتميزة، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح.، مؤكدا التواصل المسيرة نحو التميز لدعم الطلاب في إطار حرصنا المستمر على توفير البيئة المثلى للطلاب، نؤكد التزامنا التام بدعمهم وتقديم كل ما يلزم لرفعتهم وتفوقهم. أبناؤنا هم مستقبلنا، واستثمارنا فيهم هو استثمار في نهضة وطننا.



الحضور من الطالبات



الحضور من الطلاب



جانب من الحضور



جانب من المراجعة



حضور كبير من الطلاب



قيادات التعليم بكفر الشيخ



مراحعات لمادة الدراسات