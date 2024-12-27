السلطة الروسية وبيتزا بيرلسكونى.. أزمات دبلوماسية بسبب وجبات.. اعرف القصة

كتبت نهال أبو السعود

يقال إن الطريق إلى قلب الإنسان يمر عبر معدته، وهي حكمة قديمة يدركها الدبلوماسيون والقادة السياسيون جيدًا عندما يستقبلون ضيوفهم، حيث يمكن أن تساهم الولائم الفاخرة في تسهيل العلاقات الثنائية الشائكة أو تخفيف الضربة السياسية ومع ذلك، فإن فن "الطعام الدبلوماسي" ليس بالأمر السهل، وخاصة عند تقديم الطعام للأذواق الدولية.

رصدت مجلة بوليتكو مواقف لم يترك فيها "الطعام الدبلوماسي" أثره المرجو:

سلطة روسية في قمة الناتو

في قمة الناتو لعام 2022 في مدريد التي أقيمت في أعقاب الغزو الروسي الكامل لـ أوكرانيا مباشرة تسبب أحد الأطباق في القائمة في ضجة، فعند ذهاب القادة لتناول طعام الغداء، قدم الإسبان Ensaladilla russa، أو "السلطة الروسية" الذي يتكون من البطاطس الباردة والبيض المسلوق والبازلاء والجزر والمايونيز هو من الأطعمة الأساسية التي توجد في جميع أنحاء إسبانيا، وكذلك في أوروبا الشرقية، في أشكال مختلفة.

ونظرًا للبند الرئيسي في جدول أعمال القمة وهو التأكيد على دعم التحالف الدفاعي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي فقد أثار الاختيار بعض الدهشة، وبغض النظر عن ذلك، فقد نفدت كميات الطبق في غضون ساعات، وتم إدراجه في اليوم التالي على القائمة باعتباره "سلطة تقليدية"، ومنذ ذلك الحين، أعادت العديد من المطاعم في جميع أنحاء إسبانيا تسمية الطبق كبادرة تضامن مع أوكرانيا.



بيتزا بيرلسكوني

الطعام البريطاني لا يرضي جاك شيراك

أوضح الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك كراهيته للطعام البريطاني، وقال شيراك في اجتماع في روسيا عام 2005: "لا يمكنك أن تثق في الأشخاص الذين يطبخون بشكل سيئ مثل هذا. بعد فنلندا، فهي الدولة التي لديها أسوأ طعام"، مضيفًا أن الشيء الوحيد الذي قدمه البريطانيون للزراعة الأوروبية هو مرض جنون البقر.

ولكن خلال القمة الفرنسية البريطانية في عام 2019، بدا أن شيراك خفف من موقفه، وقال خلال عشاء أشاد فيه توني بلير بالأطعمة البريطانية الشهية: "المطبخ الإنجليزي: في البداية، تعتقد أنه هراء، ثم تندم بعد اكتشاف انه ليس كذلك".

الفنلنديون يردون بقوة

في حين أن الفنلنديين قد يحصلون على سمعة سيئة بسبب طعامهم، فمن الواضح أنهم يتمتعون بروح الدعابة تجاهه، فبعد أن أهان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني المطبخ الفنلندي بقوله إن الفنلنديين "يأكلون فقط لحم الرنة المدخن"، ابتكرت سلسلة البيتزا الفنلندية كوتيبيتزا "بيتزا برلسكوني" مغطاة بالبصل الأحمر والفطر و... لحم الرنة المدخن.

فازت بيتزا برلسكوني على عرض الإيطاليين في مسابقة بيتزا دولية في نيويورك، وجاء الانتقام في أعقاب معركة طويلة الأمد حول مكان مقر هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، والتي انتهت إلى طريق مسدود بين فنلندا وإيطاليا، وأخيراً حصلت على مقر دائم في بارما الإيطالية.

بيتزا بيرلسكوني - التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين إلى بورو (والتي تعني "رنة" باللغة الفنلندية) - هي ركيزة أساسية شعبية للسلسلة حتى يومنا هذا.