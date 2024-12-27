البرد القارس يفتك بأطباء غزة.. العثور على جثة طبيب متجمدة في خيمته

عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة الطبيب أحمد الزهارنة، الذي كان يعمل في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصليب الأحمر الميداني، نتيجة البرد القارس، حيث تم العثور عليه جثة هامدة داخل خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ويعيش أهالي قطاع غزة ظروفا إنسانية صعبة، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض كبير في درجة الحرارة، ونقص وسائل التدفئة في الخيام، في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية، سكان أهالى قطاع غزة الفلسطينى برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، وتمنع عنهم الماء والغذاء والدواء، وتهدم منازلهم وتفجر شوارعهم، ومع دخول فصل الشتاء ازداد الأمر تعقيدا، حيث يعيش ملايين الغزيين على شواطئ البحر، فى خيم متهالكة ويفتك بهم البرد القارس وتجرف حاجاتهم الأمطار الغزيرة، ويعانى الأطفال مرار الحرب ومعاناة الطقس.

وفى اليوم الـ447 للعدوان على غزة، أحصت مصادر طبية استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين منذ فجر اليوم الخميس، فى سلسلة غارات استهدفت مواقع مختلفة فى القطاع. واستُشهد ثلاثة رضع فى قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة فى غزة. وحسب مصادر طبية، تتراوح أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثى الولادة بين 4-21 يوما، مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائى بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.