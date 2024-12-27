ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على مطار صنعاء

وكالات

قالت وزارة الصحة والبيئة في اليمن إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ارتفع إلى 6 قتلى و40 جريحا.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة والبيئة بأن الغارات على مطار صنعاء الدولي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأشارت إلى أن 3 آخرين قتلوا وأصيب 10 جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة.

وأوضحت أنه من ضمن الجرحى مساعد طيار يعمل مع طاقم طائرة الأمم المتحدة والتي كانت تقل مدير منظمة الصحة ‏العالمية وقت القصف.

ودانت الوزارة بصنعاء "الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين والمرافق المدنية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة".

وذكرت الوزارة أن عملية الاستهداف تمت أثناء مغادرة طائرة الأمم المتحدة والتي كانت تقل مدير منظمة الصحة ‏العالمية والممثل المقيم للمنظمة والممثل الإنساني وممثل اليونسف ومدير الاتصالات والذين شاهدوا القصف المتعمد للمرافق المدنية والخدمية من قبل الطيران الإسرائيلي.

وشددت على أن استهداف المرافق المدنية بما في ذلك الخدمية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يشكل جريمة حرب قائمة بحد ذاتها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.