اليوم السابع
Ads
السبت، 28 ديسمبر 2024 01:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة الحركة المرورية بطريق بنها المنصورة بعد تصادم سيارتين بكفر شكر

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 08:36 م
إعادة الحركة المرورية بطريق بنها المنصورة بعد تصادم سيارتين بكفر شكر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة، أمام قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع أثار حادث تصادم سيارتين أمام القرية، والذي أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ما أدى إلى إصابة شخصين أمام قرية كفر منصور طريق بنها كفر شكر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "محمد ع إ"، 25 سنة، و"ناصر ع ب"،  27 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

طريق بنها المنصورة

مصابين

تصادم سيارتين






الرجوع الى أعلى الصفحة