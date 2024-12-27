إعادة الحركة المرورية بطريق بنها المنصورة بعد تصادم سيارتين بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة، أمام قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع أثار حادث تصادم سيارتين أمام القرية، والذي أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ما أدى إلى إصابة شخصين أمام قرية كفر منصور طريق بنها كفر شكر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "محمد ع إ"، 25 سنة، و"ناصر ع ب"، 27 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.