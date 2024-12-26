محور مرورى جديد بشارع الاستاد بمدينة بنها.. تعرف على الاتجاهات

القليوبية إبراهيم سالم

وضعت الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة العميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، لافتة إرشادية بمدخل شارع الاستاد بمدينة بنها، موضحا به الاتجاهات المرورية للسيارات فى الشارع المشار إليه إتجاه واحد للقادم من نفق شعراوي، والمتجه إلى مستشفيات بنها التعليمى والتأمين الصحى ونادى سيتى كلوب، لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة ومنع الاتجاه العكسي بنفس الشارع.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتسهيل علي المواطنين وبناء على الدراسات المقدمة لفتح محاور مرورية فى مراكز المدن والأحياء، وبناء على توجيهات المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن فتح هذا الشارع له أهمية كبيرة لأبناء مدينة بنها لتيسير الحركة المرورية على أبناء مدينة بنها، مضيفا أن جاري فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها خاصة تلك الشوارع التي يحدث بها تكدس مروري مثل شوارع فريد ندا والاستاد وهانى كامل وامتداد أبو حشيش وانتهاء بكورنيش النيل وشارع كلية التجارة، لتحقيق السيولة المطلوبة من أجل راحة ورضا المواطنين بالمدينة

وأكد، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.