أطعمة ومشروبات هتقوي مناعتك فى الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

تسود فى الوقت الحالى حالة من عدم استقرار الطقس وتحذيرات من هيئة الإرصاد الجوية عن وجود أتربة مع أنخفاض شديد في درجات الحرارة، ولذا يوضح التقرير المنشور عبر موقع healthline أن الاهتمام بالغذاء الصحي خلال برودة الطقس والأتربة يساعد على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وقدم التقرير أبرز الاطعمة المهمة خلال تقلبات الطقس ومنها:

- الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومنها:

1. الفواكه: البرتقال، الليمون، التفاح.

2. الخضراوات: الخس، السبانخ، البطاطس.

3. الحبوب الكاملة: الأرز البني، القمح الكامل، الشعير.

4. البروتين: الدجاج، السمك، البيض.

5. الحليب والجبن: غنيان بالكالسيوم والفيتامين د.

الأطعمة التي تعزز المناعة

1. المأكولات البحرية: غنية بالزنك والفيتامين سي.

2. الزيتون: غني بالفيتامين E.

3. البصل والثوم: يحتويان على مضادات الأكسدة.

4. الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة.

5. التونة والسمك: غنية بالأوميجا 3.

الأطعمة التي تساعد على مواجهة البرد

1. الشوربة تساعد على تسخين الجسم وتقوية المناعة بسبب ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة كالفيتامينات والمعادن.

3. الدجاج المسلوق: يحتوي على البروتين والفيتامينات.

4. البطاطس المسلوقة: تحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات.

5. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة.

كما قدم التقرير أبرز النصائح العامة الأخرى التي تساهم في تقوية المناعة خلال الأتربة والطقس البارد ومنها:

1. شرب الماء بكثرة.

2. تناول الطعام بانتظام.

3. تجنب الأطعمة المعلّبة والمعالجة.

4. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5. تجنب الإفراط في تناول السكريات والدهون.