أجواء باردة تسيطر على مطروح ودرجات الحرارة تنخفض لـ 8 مئوية.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، مساء الخميس، من وسط مدينة مرسى مطروح، التي تشهد أجواء شتوية يسيطر عليها البرد القارس، الذي تسبب في تراجع حركة المواطنين في الشوارع، وسجلت درجات 11 درجة مئوية خلال فترة المساء، في حين أن درجة الحرارة المحسوسة 7 مئوية، وسجلت العظمى 18 مئوية خلال النهار.





وكانت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، قد بدأت نهار الثلاثاء الماضي، وزاد نشاط الرياح المثيرة والمحملة بالأتربة، وتراجعت خلال فترة المساء، مع تزايد انخفاض درجات الحرارة، وشهد أمس الأربعاء، تراجع نسبي في نشاط الرياح والأتربة.

وتسود في بعض الأوقات أجواء ضبابية بسبب انتشار السُحُب الترابية العالقة، في طبقات الجو، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة في الصحراء، أكثر من المدن، كما تشهد حالة البحر عدم استقرار وارتفاع الأمواج، وتأثر حركة الملاحة البحرية وأنشطة الصيد.

وتؤثر الأتربة العالقة في الهواء، على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، التي تراجعت بشكل كبير، وخلت من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، حيث فضل معظم المواطنين مغادرة الشوارع والأماكن المفتوحة، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض التنفسية والتهابات الجيوب الأنفية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.