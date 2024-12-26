وزارة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 17 مليون مواطن بالبحيرة خلال 11 شهرا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية ل 17 مليون و 592 ألف و 908 مواطن من خلال المنشات الطبية في محافظة البحيرة، من خلال 20 مستشفى، منذ بداية يناير حتى اخر فبراير 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى استقبال 4 مليون و 194 ألف و 32 مواطن من خلال العيادات الخارجية، و أستقبال 507 ألف 683 مواطن بالعيادات المسائية، في التخصصات المختلفة، كما تم تقديم خدمات التشخيص ( عن بُعد ) ل 14ألف و 981 مواطن، بالإضافة إلى إصدار 12ألف و310 قرار نفقة الدولة.

ونوه "عبدالغفار"، الى انه فى إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة تم إضافة وإستحداث 39 سرير رعاية تم توزيعهم على المستشفيات الاكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه ( قسم مناظيرالجهاز الهضمي للأطفال و حديثي الولادة ، وتطوير القسم الداخلي لجراحة الأطفال ، وإضافة جهاز إيكو للأطفال ، وإستحداث وحدة هواء وشفط للأطفال )، بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، كما تم( تطوير قسم الأستقبال ، وإستحداث وحدتي جراحات اليد التخصصية ، وجراحة عظام الأطفال ، وقسم الاورام ، وتوفير جهاز دلالات الاورام والمناعة والهرمونات) بمستشفى كفر الدوار العام، كما تم إستحداث( وحدة مناظير فوجي ، وتوفير 2 جهاز تنفس صناعى وبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية ، وتطوير مبنى العيادات الخارجية ) بمستشفى حميات دمنهور، وتطوير ورفع كفاءه المعمل بمستشفى رمد دمنهور، بالإضافة إلى تطوير مبني العيادات الخارجية بمستشفى صدر دمنهور.

وأضاف "عبدالغفار"، إلى( إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 20 سرير رعاية مركزة ، 4 أسره رعاية متوسطة للكبار، وتطوير ورفع كفاءه عناية الأطفال بقوة أستعابية 14 سرير ، وحدة الحضانات بسعة 28 محضن، واستحداث 4 رعاية متوسطة للأطفال ، وإنشاء بنك دم تجميعي ، تطوير قسم الأسنان ) بمستشفى الرحمانية المركزي، كما تم ( إستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بسعة 2 سرير ، وتطوير عناية الأطفال لتصل لقوة استعابية 13 سرير، وتطوير قسم الأطفال ليصل لقوة أستعابية 14 سرير) بمستشفى ادكو المركزي، بالإضافة إلى توفير ( 3 حضانات للاطفال ، وجهاز اشعة مقطعية ، وأشعة تشخيصية ) بمستشفى الدلنجات المركزي،

وقال إنه تم إنشاء ( وحدة عناية مركزة بسعة 23 سرير رعاية ، ،واستحداث وحدة علاج الصدفية ، وتوفير منظار مسالك بولية و جهاز سونار لوحدة الغسيل الكلوى ، وتطوير العيادات الخارجية ، وقسم العلاج الطبيعي ، ووحدة الكلى ، وتطوير المعمل ليصبح معمل مرجعي ) بمستشفى رشيد المركزي ، بالإضافة إلى ( إستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية ، وخدمة المناظير الجراحية ومناظير العظام ، واستحداث معمل بكتريولوجي ، وتوفير التجهيزات الطبية والغير طبية لقسم النساء والتوليد ، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ) بمستشفى المحمودية المركزي، كما تم إستحداث 10 أسره رعايات مركزة تخصصية تتضمن ( إذابة جلطة دماغية ، اكلامسيا ، سموم)، وإضافة وحدة الشلل الدماغي للاطفال، ومعمل بكتريولوجي، بمستشفى حوش عيسى المركزي، حيث تم تطوير قسم الاستقبال ، واستحداث أسره رعاية بوحدة العناية المركزة لتصل لقوة أستعابية 20 سرير، واستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى ابوالمطامير المركزي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الرعاية المتوسطة و إستحداث 2 سرير ، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ ، المعمل بمستشفى غرب النوبارية المركزي .

ومن جانبه أشار الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، إلى تقديم الخدمات الطبية ل 9مليون و 941 ألف و 967 مواطن من خلال 455 ما بين مراكز و وحدات الرعاية الأولية، بالأضافة إلى تقديم خمات تنظيم الاسرة ل مليون 847 ألف و 444 سيدة ، حيث تم تطوير بعض الوحدات الصحية لتصبح مركزاً لتنمية الاسرة وشملت ( مركز تنمية اسرة كفر داوود ، كوم الفرج ، القوني ، بلقطرالغربية ) تم تشغيلهم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه باقي الوحدات الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية .

ونوه عبدالجواد، الى رفع كفاءه الكوادر البشرية لتحسين مستوى الخدمات الطبيةالمقدمة للمواطنين، والاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، حيث تم تدريب 1708 شخص من خلال 60 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي في البحيرة، مشيرا إلى تكثيف المرور على المنشأت الطبية الغير حكومية حيث تم المرور على 10314 منشأه طبية، وإصدار888 قرار غلق لعدم اتباع اشتراطات التراخيص.