وزارة التعليم: الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية لطفل من أبوين مصريين

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القواعد العامة للتقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2025 2026:

يجب أن يكون الطفل مصري من أبوين مصريين الجنسية.

التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية يكون عبر المنصة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2025– 2026 على ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.

- لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الانجليزية.



- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالاضافة الى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.

وأوضحت الوزارة أنه بدءاً من العام الدراسى 2018-2019، تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.