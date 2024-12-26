صحتك فى العام الجديد.. 5 فحوصات دم بسيطة يجب إجراؤها بانتظام

كتبت فاطمة خليل

التشخيص المبكر أول خطوة فى العلاج، لهذا، نحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات، مثل سكر الدم والغدة الدرقية والدهون الثلاثية، وفى هذا التقرير نتعرف على اختبارات الدم البسيطة التى يجب إجراؤها بانتظام، بحسب موقع "تايمز ناو".

تحليل فيتامين د

فيتامين د ضرورى لصحة العظام، وانخفاض مستويات فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتكون النساء معرضات بشكل خاص لهشاشة العظام بسبب التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث.

يقيس اختبار فيتامين د مستويات فيتامين د فى الدم ويمكن أن يساعد فى تشخيص نقص فيتامين د.

اختبارات وظائف الكبد

اختبارات وظائف الكبد هى مجموعة من الاختبارات التى تقيم مدى كفاءة الكبد فى العمل، تقيس الاختبارات مستويات الإنزيمات المختلفة والبروتينات والبيليروبين فى الدم.

اختبارات وظائف الكلى

تقيم اختبارات وظائف الكلى مدى كفاءة عمل الكلى من خلال قياس مستويات الكرياتينين ونيتروجين اليوريا فى الدم (BUN) في الدم.

يمكن أن تكون المستويات المرتفعة من الكرياتينين ونيتروجين اليوريا فى الدم علامة على مرض الكلى، والذى يمكن أن يؤدى إلى الفشل الكلوى إذا ترك دون علاج.

اختبار Apo B

يعتبر ApolipoproteinB من الاختبارات التى تقيس صحة القلب واكتشف الأطباء أن هذا الاختبار أكثر دقة من اختبار لوحة الدهون، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة.

تحليل HbA1c

اختبار الهيموجلوبين A1C (HbA1C) هو اختبار دم يوضح متوسط مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، مستويات A1C المرتفعة هي علامة على ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بسبب مرض السكر.