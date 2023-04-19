كتبت نهير عبد النبى

انقطاع الطمث هو المصطلح الطبي لانقطاع الدورة الشهرية يمكن أن تصف امرأة لم تأت لها الدورة الشهرية الأولى عند بلوغها سن 16عامًا، أو بالنسبة للنساء اللائي سبق لهن الحيض ، فإنه يشير إلى عدم وجود أكثر من ثلاث دورات حيض متتالية .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth لا يعتبر انقطاع الطمث مرضًا ، ولكن في بعض الحالات قد يكون من أعراض حالة أخرى يمكن أن يحدث عند النساء الأصحاء أثناء الحمل ، أو الرضاعة الطبيعية ، أوعند تناول البعض وسائل منع الحمل، أوعند تخطي الدورات الشهرية في الوقت السابق لانقطاع الطمث، والمعروف باسم انقطاع الطمث .

وضمن سلسله موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن انقطاع الطمث :

س:ما هي بعض مؤشرات إنقطاع الطمث؟



يقسم الأطباء انقطاع الطمث إلى نوعين: يشير انقطاع الطمث الأولي إلى حالة في فتاة لم تحيض أبدًا في سن 16 ، أو في بعض الأحيان 14عاما، يشير انقطاع الطمث الثانوي عمومًا إلى ثلاثة أشهر من الفترات الضائعة، أو أقل في بعض الأحيان، لدى امرأة كانت في السابق دورة طبيعية.

يسمى غياب نزيف الحيض "انقطاع الطمث"، لكن في بعض الحالات يكون مصحوبًا بأعراض أخرى ، مما يشير إلى حالة كامنة على سبيل المثال، قد تعاني النساء من زيادة شعر الوجه أو الصداع أو تساقط الشعر أو تغيرات في الرؤية أو أعراض أخرى بالإضافة إلى قلة الدورة الشهرية عندما يكون هذا هو الحال ، فمن المهم بشكل خاص أن يفحصك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

س: ما هي أسباب وعوامل الخطر لإنقطاع الطمث

يحدث انقطاع الطمث بشكل طبيعي عندما تكون المرأة حاملاً أو مرضعة النساء اللواتي يستخدمن بعض وسائل منع الحمل أو اللواتي دخلن فترة ما قبل انقطاع الطمث ، السنوات التي سبقت توقف الدورة الشهرية ، قد يمرن أيضًا بأشهر لا يحصلن فيها على فترة الحيض.

-في النساء الأخريات ، يعتبر انقطاع الطمث علامة على اضطراب في النظام الهرموني في الجسم قد يكون هذا بسبب ظروف معينة أو تحديات نمط الحياة ، مثل الإفراط في ممارسة الرياضة ، أو الإصابة باضطراب في الأكل ، أو التعرض لضغط كبير .

-يمكن أن يؤدي استخدام بعض الأدوية ، بما في ذلك مضادات الذهان أو الأدوية لعلاج بعض أنواع السرطان ، إلى إيقاف الدورة الشهرية لبعض الوقت.

-في بعض الأحيان يحدث الخلل لأسباب أخرى يمكن للمشاكل الهرمونية أن توقف الحيض لدى امرأة عادية سابقًا ، أو يمكن أن تكون سبب انقطاع الطمث الأولي ، حيث لم تبدأ الدورة الشهرية بعد.

تشمل المشاكل الهرمونية الشائعة التي تسبب انقطاع الطمث ما يلي:

-اضطرابات الغدد الصماء ، وخاصة متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

-الأورام في الغدد المختلفة المنتجة للهرمونات ، مثل الوطاء أو الغدة النخامية أو الغدة الدرقية

-قصور المبيض الأولي (ويسمى أيضًا فشل المبايض المبكر)

-في بعض الأحيان ، ينتج انقطاع الطمث الأولي عن خلل تشريحي خلقي في الجهاز التناسلي أو من حالة وراثية ، مثل متلازمة X الهشة.

س:كيف يتم تشخيص انقطاع الطمث؟



تبدأ نظرة ثاقبة على سبب انقطاع الطمث بالإجابة على الأسئلة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، بما في ذلك تاريخك الطبي، وعادات الأكل وممارسة الرياضة ، وأي أدوية أو مكملات قد تتناولها.

سترغب أيضًا في الإبلاغ عن دورتك الشهرية المعتادة ، بما في ذلك المدة التي مرت منذ آخر دورة شهرية لك هذا هو السبب في أنه من الذكاء لجميع النساء تتبع دورتهن بانتظام ، إما باستخدام التقويم أو تطبيق تتبع الدورة المصمم خصيصًا لهذا الغرض.

ستخضعين أيضًا لفحص الحوض للتحقق من العيوب الجسدية في حالة الاشتباه في وجود عيوب خلقية لدى مراهقة تعاني من انقطاع الطمث الأولي ، يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية للحوض.

بشكل عام ، يتم إجراء اختبارات الدم أيضًا ، بما في ذلك اختبار الحمل بالإضافة إلى تلك التي تقيس مجموعة متنوعة من الهرمونات مثل هرمون الاستراديول والهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH) وهرمونات الغدة الدرقية وغيرها. (5)

إذا لم تكشف هذه الاختبارات عن سبب انقطاع الطمث ، فقد يُطلب إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبحث عن ورم.

س: ما هو علاج انقطاع الطمث ؟

نظرًا لأن العديد من الحالات المختلفة يمكن أن تكون وراء الفترات الفائتة ، فإن العلاج يختلف تبعًا للسبب هذا يتراوح من الأدوية والتغيرات السلوكية والجراحة في بعض الأحيان.

خيارات الدواء

-غالبًا ما توصف حبوب منع الحمل أو أنواع أخرى من الأدوية الهرمونية لإعادة بدء الدورة الشهرية غير المنتظمة.

-يمكن إعطاء العلاج ببدائل الإستروجين (ERT) للنساء المصابات بقصور المبايض الأولي.

-دواء مخصص لتقليص أورام الغدة النخامية إذا لزم الأمر.

-يمكن أيضًا وصف أدوية أخرى ، اعتمادًا على المرض الذي يحدده الطبيب الذي تتسبب فيه مشاكل الدورة الشهرية.

الخيارات الجراحية



الجراحة لإنقطاع الطمث غير شائعة ولكن قد يوصى بها في حالات معينة:

-تندب الرحم قد تكون إزالة النسيج الندبي الناتج عن العملية القيصرية ، أو الإجراءات الطبية السابقة ، أو الانتباذ البطاني الرحمي ، أو أي حالة أخرى مفيدة في علاج انقطاع الطمث.

هناك حاجة أحيانًا لجراحة ورم الغدة النخامية لتقليص ورم الغدة النخامية إذا لم ينجح الدواء.

العلاجات البديلة والتكميلية

عندما تؤدي عوامل نمط الحياة إلى انقطاع الطمث ، فإن التحول إلى أسلوب حياة أكثر صحة يمكن أن يعيد الدورة المنتظمة.

-يمكن للنظام الغذائي الصحي ، للنساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو نقص الوزن الشديد ، تحقيق مؤشر كتلة الجسم الصحي (BMI) واستعادة الدورة الشهرية.

-المقدار الصحيح من التمرين مفيد للنساء اللواتي يمارسن الرياضة بشكل مكثف ويفقدن الكثير من الوزن ، بما في ذلك الرياضيين والراقصين المتنافسين.

-يعتبر الحد من الإجهاد طريقة مهمة للحفاظ على تدفق الدورة الشهرية. قم بتقييم أجزاء حياتك التي تسبب لك التوتر ومعرفة ما إذا كان بإمكانك تغييرها. تم تصميم برامج مثل الحد من التوتر .