شروط الحصول على مشروع الأسر المنتجة والأوراق المطلوبة

كتبت – بتول عصام

يتساءل كثير من المواطنين عن طريقة الحصول على مشروع الأسر المنتجة، إذ يعتبر من مشروعات تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني التابعة للتأمنيات والشئون الإجتماعية ويعهد تنفيذه وإدارته إلى جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة أو غيرها من الجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال بالمحافظات.

الشروط والإجراءات المطلوبة:

الشروط

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- الإلمام بمبادىء القراءة والكتابة والحساب.

3- ألا يقل السن عن (18) سنة.

4- أن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع .

5- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع .

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية.

7-يجوز مشاركة طالب الإنتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية.

الإجراءات

1- يقدم طلب الإنتفاع بالمشروع إلى الوحدة الإجتماعية المختصة موضحاً به نوع المشروع المطلوب والقيمة التقديرية لة ونسبة المشاركة التي يمكن أن يساهم بها الطالب في المشروع إن وجدت .



2- إذا كان سن طالب الإنتفاع يقل عن (21) سنة وقت تقديم الطلب يمكن تقديم الطلب من والد الطالب بصفته ولياً شرعياً أو من الوصي عليه، وفى هذه الحالة يرفق بالطلب قـــرار الوصاية و قرار المحكمة بالإذن للقاصر بالقيام بمشروع الأسر المنتجة ، وفى جميع الأحوال يشترط تقديم الضمان الذي تقبله الجمعية.



3- تقوم الوحدة الإجتماعية في خلال أسبوعين من تقديم الطلب بإجراء دراسة جدوى إقتصادية للمشروع وبحث الحالة الإجتماعية وكذلك إجراء إختبارات القدرات المهنية والفنية لطالب الإنتفاع. ترسل الطلبات مع نتيجة البحث إلي الإدارة الإجتماعية للمراجعة وإتخاذ القــرار وذلك خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب وفى حدود الموارد المتاحة.



4- تقوم الإدارة الإجتماعية بإرسال كشوف الطلبات ( في حالة تفويضها ) أو ما أتخذ بشأنها من توصيات إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة للمراجعة وإبداء الرأي ، وتقوم المديرية بإرسال هذه الأوراق إلي الجمعية المسئولة عن التنفيذ لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن على أن يوضح به كافة بيانات المشروع .



5- يتم إخطار الوحدة الإجتماعية بالقرار النهائي لإخطار الطالب بما إنتهى إليه طلبه لإستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع في حالة الموافقة عليه.



6- ثم تقوم الجمعية المنفذة للمشروع أو من تفوضه بالتعاقد مع طالب الإنتفاع أو وليه الشرعي و يتم شراء مكونات المشروع وتسليمها للمستفيد بموجب محاضر تسليم يعتمدها مدير الإدارة الإجتماعية المختصة ولا تنتقـل ملكية المشـروع و مكوناته إلي المنتفع إلا بعـد تمام سداده لقيمة القرض .

النماذج الواجب تقديمها



- استمارة الحصول على مشروع أسر منتجة من الوحدة الاجتماعية التابع لها طالب الانتفاع من المشروع وتقدم مجاناً.

- بحث اجتماعى، وبحث فنى دراسة جدوى للمشروع (ويقوم باستيفائها أخصائى الوحدة الاجتماعية) مكتبياً وميدانياً بمساعدة طالب الانتفاع من المشروع.

- عقد اتفاق بين جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة وطالب الانتفاع من المشروع.