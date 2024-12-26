سيدة تفقد الوعى بعد شرب الكثير من الماء.. ما تريد معرفته عن التسمم المائي؟

كتبت مروة هريدى

نشر موقع هندى خبرًا ملفتًا عن سيدة فقدت وعيها بسبب الإفراط في شرب الماء في الصباح، حيث تناولت 4 لترات من الماء من أجل إزالة السموم من الجسم، وهذا الأمر كاد أن يفقدها حياتها حيث فقدت الوعى ودخلت العناية المركزة بسبب تعرضها للتسمم المائى نتيجة شرب الكثير من الماء، وفى هذا السياق، نقدم كل ما يجب أن تعرفه عن التسمم المائى، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو التسمم المائى؟

التسمم المائي هو عندما يكون لديك كمية من الماء في جسمك أكبر من حاجتك، ويمكن أن يسبب خللًا كيميائيًا لا يستطيع جسمك التخلص منه بشكل طبيعي عن طريق التعرق أو التبول، ويؤدي شرب الكثير من الماء إلى تخفيف الدم وتقليل نسبة الأملاح في جسمك، وخاصة الصوديوم ويسبب حالة تُعرف باسم (نقص صوديوم الدم )، ونتيجة لذلك، ينتقل الماء إلى خلايا جسمك ويسبب تضخمها، وعندما وصول الكثير من الماء إلى خلايا المخ، فإن ذلك يزيد الضغط على الدماغ ويؤثر على عملها وقد يصل لحد الإغماء، وهو ما حدث مع هذه السيدة عندما أثر الإفراط في شرب الماء على خلايا المخ وترتب على ذلك فقدان وعيها، وهو ما يؤكد أن التسمم بالماء قد يكون قاتلاً .

فيما يلى.. أعراض الإصابة بتسمم الماء:

الغثيان والقيء.

الانتفاخ.

الصداع.

الشعور بالنعاس.

ضعف العضلات.

ألم العضلات.

تشنج العضلات.

تغيرات في حالتك العقلية، بما في ذلك الارتباك والتهيج والدوخة .

التورم ( لوذمة ) في اليدين والقدمين والبطن.

يمكنك أيضًا الإصابة بالتسمم المائي إذا كنت تعاني من حالات معينة قد تجعل من الصعب على الكلى لديك التخلص من الماء الزائد وطرده من الجسم.. وقد تشمل هذه الحالات:

مرض الكلى المزمن.

مرض الكبد.

قصور القلب.

كيف أعرف أنني شربت كمية كبيرة من الماء؟

ليس من السهل معرفة ما إذا كنت قد شربت الكثير من الماء، ولكن قد تلاحظ ذلك من لون البول، فإذا كنت رطبًا بشكل صحيح، فسيكون لون البول أصفر فاتحًا، ولكن إذا كان شفافًا أو عديم اللون فقد يكون إشارة إلى الإفراط في شرب الماء، وقتها يجب التوقف عن شرب الماء إذا أصبح البول عديم اللون وتعاني من الأعراض السابقة والتي تشير إلى إصابتك بتسمم الماء.