بعد تعدد الشكاوى.. محافظ أسوان يحيل مدير المياه للتحقيق بسبب الانقطاع المتكرر

أسوان - عبد الله صلاح

بعد تعدد الشكاوى الجماهيرية من تكرار إنقطاع مياه الشرب ، عن بعض المناطق والأحياء السكنية، قرر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتحقيق.

وقرر محافظ أسوان، أيضاً تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق ، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) وغيرها.

وكشف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، عن أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومى تجاه الخدمات والمرافق الأساسية.