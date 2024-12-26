اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد تعدد الشكاوى.. محافظ أسوان يحيل مدير المياه للتحقيق بسبب الانقطاع المتكرر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:29 م
بعد تعدد الشكاوى.. محافظ أسوان يحيل مدير المياه للتحقيق بسبب الانقطاع المتكرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تعدد الشكاوى الجماهيرية من تكرار إنقطاع مياه الشرب ، عن بعض المناطق والأحياء السكنية، قرر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتحقيق.

 

وقرر محافظ أسوان، أيضاً تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق ، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) وغيرها.

 

وكشف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، عن أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومى تجاه الخدمات والمرافق الأساسية.







مشاركة

انقطاع المياه

احاله مدير قطاع المياه للتحقيق

اسوان

المحموديه

اخبار المحافظات

اخبار مصر






الرجوع الى أعلى الصفحة