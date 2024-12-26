بايدن يوجه البنتاجون بمواصلة زيادة التوريدات العسكرية لأوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه البنتاجون بمواصلة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال بايدن في بيان له، الأربعاء: "خلال الأشهر الأخيرة قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مئات الصواريخ الاعتراضية ويتم توريد المزيد منها".

وتابع: "وجهت وزارة الدفاع الأمريكية بمواصلة زيادة توريدات الأسلحة لأوكرانيا، وستواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز مواقع أوكرانيا في الوقت الذي تدافع فيها عن نفسها من القوات الروسية".

وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان قد أعلن يوم 2 ديسمبر الجاري أن أوكرانيا ستحصل حتى منتصف يناير 2025 على مساعدات تضم مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ، مشيرا إلى أن من المخطط له أيضا توريد صواريخ اعتراضية إضافية.

يذكر أن الولايات المتحدة خلال ولاية جو بايدن قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 63.5 مليار دولار، بما فيها 62.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.