اليوم السابع
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الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:45 م
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المررو تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:30 ص
المررو تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44334) مخالفة مرورية متنوعة.


ونجحت الجهود في ضبط (674) مخالفة السير بدون تراخيص، و(24) دراجة نارية مخالفة، و(30265) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(14) مخالفة موقف عشوائى، و(1225) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (12) مخالفة شروط التراخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 







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