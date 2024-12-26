اليوم السابع
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الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 بدمياط .. استقرار نسبى وانتظام حركة الملاحة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:43 ص
الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 بدمياط .. استقرار نسبى وانتظام حركة الملاحة طقس - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شهدت مدن محافظة دمياط طقسا مستقرا  نسبيا صباح اليوم الخميس وظهرت السماء صافية، والشمس غائمة جزئياً مع نسيم خفيف إلى متوسط.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة تتراوح بين 16 و 20 درجة مئوية للعظمى والصغرى 15 درجة وتكون الرياح قادمة من الغرب بسرعة تتراوح بين 18 و 25 كم/ساعة، مع هبات تصل إلى 32 كم/ساعة. الرطوبة ستكون بين 53% و 84%، والضغط الجوي حوالي 1011 ميلي بار.

أما عن حركة البحر يصل ارتفاع الأمواج إلى 1-2 متر، مما  يؤثر على حركة الصيد، في عزبة البرج وبحيرة المنزلة ، وانتظام حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل تصل حد الصقيع.







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