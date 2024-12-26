الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 بدمياط .. استقرار نسبى وانتظام حركة الملاحة

دمياط معتز الشربينى

شهدت مدن محافظة دمياط طقسا مستقرا نسبيا صباح اليوم الخميس وظهرت السماء صافية، والشمس غائمة جزئياً مع نسيم خفيف إلى متوسط.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة تتراوح بين 16 و 20 درجة مئوية للعظمى والصغرى 15 درجة وتكون الرياح قادمة من الغرب بسرعة تتراوح بين 18 و 25 كم/ساعة، مع هبات تصل إلى 32 كم/ساعة. الرطوبة ستكون بين 53% و 84%، والضغط الجوي حوالي 1011 ميلي بار.

أما عن حركة البحر يصل ارتفاع الأمواج إلى 1-2 متر، مما يؤثر على حركة الصيد، في عزبة البرج وبحيرة المنزلة ، وانتظام حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل تصل حد الصقيع.